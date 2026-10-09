В Черногории основателя «Рыбаря» Звинчука признали угрозой нацбезопасности

Власти Черногории сочли основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука угрозой национальной безопасности и приняли решение о его выдворении из страны. Вместе с блогером территорию государства должны покинуть его супруга Валерия и трое коллег. Об этом сообщило Управление полиции Черногории, заявление которого приводит местное издание Vijesti.

По данным правоохранителей, пяти гражданам России аннулировали разрешения на проживание и выдали предписания о выдворении по соображениям национальной и внутренней безопасности. Помимо Звинчука и его жены, решение коснулось Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.

В полиции уточнили, что операция проводилась совместно с Агентством национальной безопасности Черногории при поддержке международных партнёров. Россиян задержали в городе Рисан, где они остановились в гостинице. При осмотре у них изъяли цифровое оборудование, в том числе беспилотник, камеры и мобильные телефоны.

Ранее 9 октября стало известно о задержании Звинчука и членов его команды. Черногорские силовики заподозрили их в деятельности, которая могла угрожать безопасности страны. Представители «Рыбаря» утверждали, что группа находилась в Черногории законно и планировала съёмки монастыря.

После задержания россиян посольство РФ потребовало от черногорских властей разъяснений и предоставления консульского доступа к задержанным.

Ранее Life.ru сообщал, что в задержании основателя «Рыбаря» нашли украинский и американский след. По данным инсайдеров, в США считают, что проект вмешивался в выборы в Штатах, проводя «операции влияния» на голосование.