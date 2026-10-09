«Без одобрения Штатов не решились бы»: В задержании основателя «Рыбаря» нашли украинский след

Задержание владельца проекта «Рыбарь» в Черногории могла инициировать Украина. Об этом сообщил источник RT. По его версии, на россиянина могли открыть уголовное дело и объявить в международный розыск, хотя по какой именно статье — не уточняется.

Собеседник телеканала предположил, что операция по задержанию могла быть совместной. В ней, как утверждается, участвовали украинские, черногорские и американские спецслужбы.

«Сами черногорцы, без одобрения Штатов на такое, думаю, не решились б», — приводит издание слова источника.

Ранее стало известно, что Госдеп США предлагал до $10 млн за сведения о сотрудниках «Рыбаря». В ведомстве считают, что проект вмешивался в выборы в Штатах, проводя «операции влияния» на голосование.

Ранее Life.ru рассказывал, что перед задержанием за Звинчуком и его командой несколько дней наблюдали черногорские спецслужбы. По информации местных журналистов, россияне приехали снимать документальный фильм об изменении визового режима Черногории в рамках сближения с Евросоюзом. Силовики предполагали, что будущий материал может представить европейскую интеграцию как навязанный извне процесс. В Кремле пообещали, что дипломаты РФ выяснят причины задержания Звинчука и займутся защитой его прав.