Михаил Звинчук смог въехать в Черногорию из-за невнимательности пограничника

Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук был задержан на территории Черногории спустя сутки после того, как блогер сумел пересечь государственную границу страны вопреки действующим в отношении него международным ограничениям.

Публикация Звинчука в соцсети.

Как выяснилось, беспрепятственный проезд через контрольно-пропускной пункт стал возможен из-за невнимательности дежурного сотрудника пограничной службы. Офицер черногорского КПП устроил Звинчуку тщательный физический досмотр с проверкой личных вещей, однако не стал сверять персональные данные гражданина РФ с ведомственной электронной базой лиц, подпадающих под санкции и невъездные предписания.

Сам медиаменеджер перед арестом открыто заявил, что преодолел рубеж исключительно благодаря грубейшей ошибке пограничника. Впрочем, пребывание Звинчука на балканском курорте оказалось кратковременным: черногорские службы безопасности оперативно выявили присутствие подсанкционного лица в стране, после чего полиция провела задержание. В настоящее время решается вопрос о дальнейших процессуальных мерах в отношении создателя ресурса.

Ранее Life.ru рассказывал, что перед задержанием за Звинчуком и его командой несколько дней наблюдали черногорские спецслужбы. По информации местных журналистов, россияне приехали снимать документальный фильм об изменении визового режима Черногории в рамках сближения с Евросоюзом. Силовики предполагали, что будущий материал может представить европейскую интеграцию как навязанный извне процесс.