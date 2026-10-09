Песков: Дипломаты РФ выяснят причины задержания Звинчука и защитят его права

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты будут выяснять причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом он сказал Zvezdanews.

По его словам, защитой прав россиянина займутся так же, как и в случае с каждым гражданином. Никаких исключений здесь не делается.

Песков подчеркнул, что дипломаты будут заниматься этим вопросом. Других подробностей он не привёл.

Напомним, что Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу взяли ещё несколько человек, в том числе Валерию Звинчук. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос. В МИД РФ заявили, что Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука.