Захарова: МИД РФ выясняет обстоятельства задержания Звинчука в Черногории

Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя телеграм-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом Baza сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Михаил Звинчук известен как основатель проекта «Рыбарь», который публикует материалы о военных конфликтах и международной политике. Telegram-канал был создан в 2018 году и получил широкую известность благодаря освещению боевых действий на Украине.

По информации черногорских СМИ, Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу, предположительно, взяли ещё несколько человек, в том числе Валерию Звинчук.

Как пишет местное издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах, операцию проводили полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния.