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Опубликовано 9 октября, 11:24

Захарова: МИД РФ выясняет обстоятельства задержания Звинчука в Черногории

Михаил Звинчук. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Михаил Звинчук. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя телеграм-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом Baza сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Михаил Звинчук известен как основатель проекта «Рыбарь», который публикует материалы о военных конфликтах и международной политике. Telegram-канал был создан в 2018 году и получил широкую известность благодаря освещению боевых действий на Украине.

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По информации черногорских СМИ, Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу, предположительно, взяли ещё несколько человек, в том числе Валерию Звинчук.

Как пишет местное издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах, операцию проводили полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния.

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Юрий Лысенко
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