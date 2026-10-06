Экс-главу разведки ФРГ Августа Ханнинга задержали за шпионаж

Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг задержан по подозрению в шпионаже и разглашении государственных секретов. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Следователи полагают, что уже после ухода с должности экс-глава BND продолжал получать закрытые сведения из ведомства. На протяжении нескольких лет информацию ему якобы передавал бывший руководитель его аппарата.

Теперь немецкие правоохранители выясняют, могли ли секретные данные затем попасть представителям иностранных государств. Если подозрения подтвердятся, расследование может стать одним из наиболее масштабных шпионских дел в истории ФРГ.

Одновременно с Ханнингом, по данным немецких СМИ, задержали его бывшего близкого сотрудника. Подробности о содержании предполагаемых утечек и возможных получателях информации пока не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФБР задержало в аэропорту Лос-Анджелеса 34-летнюю жительницу Калифорнии перед вылетом в Шанхай. Её подозревают в сборе для Китая сведений о семье сына главы Тайваня Лай Циндэ.