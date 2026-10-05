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Опубликовано 5 октября, 06:34

ФБР задержало в Лос-Анджелесе подозреваемую в шпионаже в пользу КНР

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Ameeyn

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Ameeyn

В аэропорту Лос-Анджелеса ФБР задержало 34-летнюю жительницу Калифорнии, которая собиралась улететь в Шанхай. Американские спецслужбы подозревают женщину в работе в интересах Китая и сборе информации о семье сына президента Тайваня Лай Циндэ.

По данным ФБР, задержание произошло непосредственно перед её посадкой на рейс. Ведомство утверждает, что женщина фотографировала дом и автомобили семьи, а затем передавала полученные сведения в КНР.

«ФБР задержало предполагаемого агента КНР в аэропорту Лос-Анджелеса перед тем, как она могла сесть на рейс в Шанхай», — заявили в американском ведомстве.

В ФБР не уточнили, какие именно сведения подозреваемая могла передавать китайской стороне и получила ли она за это вознаграждение. Все изложенные спецслужбой обвинения являются частью расследования, а дальнейшая квалификация действий женщины зависит от решения американских правоохранительных и судебных органов.

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Ранее Life.ru писал, что в Румынии задержали россиянина, которого местные спецслужбы заподозрили в сборе информации о военных объектах и подготовке диверсий. По версии следствия, мужчина несколько месяцев фотографировал военную технику, базы НАТО и объекты критической инфраструктуры, а связь с предполагаемым координатором поддерживал через зашифрованные мессенджеры. Российская сторона эти обвинения на момент публикации не комментировала.

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