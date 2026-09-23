Алиев помиловал осуждённого за шпионаж француза Мартина Райана и ещё 19 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал гражданина Франции Мартина Райана, осуждённого на десять лет колонии по делу о шпионаже. Решение закреплено в распоряжении главы государства от 23 сентября.

Райан освобождён от неотбытой части наказания. Всего помилование коснулось 20 человек: 19 заключённых освободили от оставшегося срока лишения свободы, ещё одного осуждённого — от оставшейся части ограничения свободы.

Среди помилованных также оказались граждане Турции и Пакистана, а также имеющий гражданство России и Израиля Кирилл Михайлов.

Алиев принял решение, сославшись на принципы гуманизма. При рассмотрении обращений учитывались состояние здоровья и семейное положение осуждённых, тяжесть совершённых преступлений, уже отбытый срок и их поведение во время исполнения наказания.

Мартина Райана задержали в Баку в декабре 2023 года. 16 марта 2026-го Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным в шпионаже в пользу Франции и приговорил к десяти годам лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала десять человек в пяти странах по делу о подготовке терактов. По версии следствия, фигуранты планировали покушения на общественных и религиозных деятелей, изучали маршруты их передвижения и особенности охраны, а также занимались финансированием связанных с террористическими организациями лиц.