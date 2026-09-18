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Регион
Опубликовано 18 сентября, 12:15

СГБ Азербайджана задержала 10 человек в 5 странах по делу о подготовке терактов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала 10 человек в ходе параллельных антитеррористических операций на территории пяти стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СГБ республики.

По версии следствия, фигуранты готовили покушения на общественных и религиозных деятелей в Азербайджане. В СГБ утверждают, что подозреваемые изучали маршруты передвижения выбранных целей и особенности их охраны, а после совершения преступлений собирались скрыться в зонах вооружённых конфликтов за рубежом.

Одним из фигурантов назван Вугар Абдуллаев, ранее осуждённый за преступления в составе группировки «Сумгайытская джамаатская группа». По данным ведомства, он действовал вместе с Джалалом Гаджиевым, Джавидом Алиевым, Ниджатом Ахмедовым, Назимом Алиевым, Илькином Гасанзаде и другими лицами.

СГБ также заявила о выявлении схемы финансирования участников вооружённых конфликтов за границей и лиц, связанных с международными террористическими организациями. Деньги, по версии следствия, переводили в том числе через криптовалюту, а собирали под видом пожертвований на религиозные обряды через ложные объявления в соцсетях.

Операции проводились совместно со спецслужбами других государств. Один из задержанных за рубежом, Эльшан Аскеров, был экстрадирован в Азербайджан.

В уголовном деле фигурируют 11 человек. Им вменяют финансирование терроризма, создание преступного объединения и подготовку к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля, суд избрал им меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

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Ранее Life.ru сообщал, что азербайджанские спецслужбы заявили о предотвращении серии терактов, которые, по их версии, готовил Корпус стражей исламской революции. Среди предполагаемых целей назывались нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, Посольство Израиля и религиозные объекты.

Больше новостей о работе спецслужб, правоохранительных органов и силовых ведомств — в разделе «Силовые структуры» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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