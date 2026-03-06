В Азербайджане заявили о предотвращении планировавшихся КСИР терактов
Бойцы СГБ Азербайджана. Обложка © President.az
Азербайджанские спецслужбы предотвратили серию терактов, которые готовил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Такое заявление сделал государственный телеканал АзТВ со ссылкой на Службу госбезопасности.
По данным ведомства, удары планировались по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, Посольству Израиля в Баку, одному из руководителей общины горских евреев и ашкеназской синагоге. В спецслужбе уточнили, что КСИР перебросил в республику три взрывных устройства с пластидом C-4. Все они были обнаружены и обезврежены.
Напомним, что 5 марта в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани упал беспилотник, несколько человек пострадали. После инцидента Баку потребовал от Тегерана объяснений, а президент Ильхам Алиев заявил, что атака не останется без ответа. По данным СМИ, удар нанесли тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. В Иране, в свою очередь, называют произошедшее провокацией Израиля. В Генштабе страны утверждают, что Тель-Авив пытается посеять рознь между двумя народами и дестабилизировать ситуацию в регионе.
