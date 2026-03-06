В Азербайджане заявили о предотвращении планировавшихся КСИР терактов

По данным ведомства, удары планировались по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, Посольству Израиля в Баку, одному из руководителей общины горских евреев и ашкеназской синагоге. В спецслужбе уточнили, что КСИР перебросил в республику три взрывных устройства с пластидом C-4. Все они были обнаружены и обезврежены.