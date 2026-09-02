В Азербайджане произошёл взрыв на складе боеприпасов, жителей эвакуировали

Взрыв на складе боеприпасов произошёл минувшей ночью в районе села Низами в Геранбойском районе Азербайджана. После взрыва начался пожар. Об этом сообщили в Минобороны республики.

В Азербайджане произошёл взрыв на складе. Видео © Telegram / Day.Az

К месту происшествия направили силы МЧС, Минобороны и МВД республики, которые совместно с районной исполнительной властью приступили к ликвидации последствий. Власти заявили, что обстановку удалось взять под контроль. Из близлежащих населённых пунктов эвакуировали жителей. По данным азербайджанских ведомств, никто не пострадал. Причина взрыва пока не установлена.

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