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Опубликовано 1 сентября, 15:45

Краснодарцев напугал мощный хлопок в небе: В МЧС объяснили, что произошло

МЧС объяснило громкий хлопок над Краснодаром переходом самолёта на сверхзвук

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Громкий хлопок, который днём 1 сентября услышали жители сразу нескольких районов Краснодара, оказался связан с полётом самолёта. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю пояснили, что воздушное судно преодолело звуковой барьер.

«Паниковать не стоит. По данным специалистов, самолёт перешёл на сверхзвук», — передаёт комментарий ведомства ГТРК «Кубань».

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Резкий звук раздался около полудня и был похож на взрыв. Его слышали, в частности, жители микрорайона Гидростроителей, улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. Некоторые горожане рассказывали, что от хлопка в квартирах задрожали стёкла.

При превышении скорости звука самолёт создаёт ударную волну. Когда она достигает земли, человек слышит резкий хлопок — так называемый звуковой удар.

Подобные случаи в Краснодаре происходили и раньше. Life.ru уже рассказывал, как жителей города также перепугал громкий звук, который власти связали с преодолением самолётом звукового барьера.

Больше новостей о необычных происшествиях и сообщениях экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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