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Регион
7 августа, 08:55
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В Москве и Подмосковье услышали громкий «взрыв». Выяснилось, что причина – в Су-35

Baza: «Звук взрыва» над Москвой произошёл из-за перехода самолёта на сверхзвук

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Громкий «звук взрыва» услышали жители Москвы и ряда городов Подмосковья. Как выяснила «База», опасности нет: предварительно, в области самолёт перешёл на сверхзвуковую скорость. Мониторинговый канал, который пишет об угрозах БПЛА, уточнил, что речь идёт о пролёте Су-35.

В столичном ГУ МЧС подтвердили изданию «Подъём», что никаких серьёзных происшествий в городе в этот момент не было зафиксировано.

«Знаем об этой ситуации, но нет никаких признаков ни задымления, ни загорания. У нас ни одной заявки нет. Никаких пожаров на данный момент нет», — отметили там.

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Александра Вишнякова
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