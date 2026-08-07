В Москве и Подмосковье услышали громкий «взрыв». Выяснилось, что причина – в Су-35

Громкий «звук взрыва» услышали жители Москвы и ряда городов Подмосковья. Как выяснила «База», опасности нет: предварительно, в области самолёт перешёл на сверхзвуковую скорость. Мониторинговый канал, который пишет об угрозах БПЛА, уточнил, что речь идёт о пролёте Су-35.

В столичном ГУ МЧС подтвердили изданию «Подъём», что никаких серьёзных происшествий в городе в этот момент не было зафиксировано.

«Знаем об этой ситуации, но нет никаких признаков ни задымления, ни загорания. У нас ни одной заявки нет. Никаких пожаров на данный момент нет», — отметили там.