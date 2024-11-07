Власти Краснодара объяснили природу громкого хлопка, перепугавшего горожан

Хлопок, который сегодня днём встревожил жителей Краснодара, издал самолёт, преодолевший звуковой барьер. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации, которая недавно произошла в Минске. Жители города тоже услышали громкий хлопок непонятного происхождения, эта информация начала распространяться по Сети. Вскоре ситуацию прокомментировали в Минобороны страны: звук произвёл истребитель Су-30 СМ, который перешёл на сверхзвуковую скорость.