Власти Краснодара объяснили природу громкого хлопка, перепугавшего горожан
МЧС: Хлопок в Краснодаре вызвал переход самолёта на сверхзвуковую скорость
Хлопок, который сегодня днём встревожил жителей Краснодара, издал самолёт, преодолевший звуковой барьер. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
«Предположительно, прохождение звукового барьера самолёта», — сказано в публикации МЦУ.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации, которая недавно произошла в Минске. Жители города тоже услышали громкий хлопок непонятного происхождения, эта информация начала распространяться по Сети. Вскоре ситуацию прокомментировали в Минобороны страны: звук произвёл истребитель Су-30 СМ, который перешёл на сверхзвуковую скорость.
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