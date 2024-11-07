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Регион
7 ноября, 14:23

Власти Краснодара объяснили природу громкого хлопка, перепугавшего горожан

МЧС: Хлопок в Краснодаре вызвал переход самолёта на сверхзвуковую скорость

Хлопок, который сегодня днём встревожил жителей Краснодара, издал самолёт, преодолевший звуковой барьер. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

«Предположительно, прохождение звукового барьера самолёта», — сказано в публикации МЦУ.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации, которая недавно произошла в Минске. Жители города тоже услышали громкий хлопок непонятного происхождения, эта информация начала распространяться по Сети. Вскоре ситуацию прокомментировали в Минобороны страны: звук произвёл истребитель Су-30 СМ, который перешёл на сверхзвуковую скорость.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / danm12

Юрий Лысенко
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