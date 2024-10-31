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31 октября, 14:02

Раскрыта природа громкого звука, который перепугал весь Минск

Звук взрыва, испугавший жителей Минска, оказался эффектом от гиперзвука Су-30 СМ

Сегодня днём жителей Минска испугал похожий на взрыв звук, который был слышен в разных частях белорусской столицы. Местных успокоили в Минобороны республики: источником хлопка оказался переход истребителя Су-30 СМ на сверхзвуковую скорость.

Звук в Минске услышали примерно в 14:15. Официальных комментариев на этот счёт не поступало, при этом никто не звонил в белорусское МЧС, чтобы сообщить о происшествии. Впоследствии в ситуацию внесли ясность в МО РБ.

«В рамках проверки дежурных сил ПВО был поднят экипаж истребителя Су-30 СМ. Действуя по заданной контрольной цели, самолёт увеличил скорость в наборе высоты. В таких случаях воздушное судно переходит на сверхзвук. При этом может возникать ощутимый звуковой эффект. Режим полёта самолёта соответствовал правилам безопасности полётов»,приводит ответ ведомства телеграм-канал Sputnik Беларусь.

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Ранее серию громких звуков слышали жители Харькова, но тут обошлось без сюрпризов — взрывы оказались настоящими. Также под удары попали Сумы и подконтрольная Киеву часть Херсонщины. В этих регионах, а также в Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

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Wikipedia.org / Alex Beltyukov

Юрий Лысенко
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