Раскрыта природа громкого звука, который перепугал весь Минск

Сегодня днём жителей Минска испугал похожий на взрыв звук, который был слышен в разных частях белорусской столицы. Местных успокоили в Минобороны республики: источником хлопка оказался переход истребителя Су-30 СМ на сверхзвуковую скорость.

Звук в Минске услышали примерно в 14:15. Официальных комментариев на этот счёт не поступало, при этом никто не звонил в белорусское МЧС, чтобы сообщить о происшествии. Впоследствии в ситуацию внесли ясность в МО РБ.

«В рамках проверки дежурных сил ПВО был поднят экипаж истребителя Су-30 СМ. Действуя по заданной контрольной цели, самолёт увеличил скорость в наборе высоты. В таких случаях воздушное судно переходит на сверхзвук. При этом может возникать ощутимый звуковой эффект. Режим полёта самолёта соответствовал правилам безопасности полётов», — приводит ответ ведомства телеграм-канал Sputnik Беларусь.