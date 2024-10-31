Харьков погрузился во мрак после взрывов

Харьков частично остался без света после серии взрывов, сообщает «Общественное. Новости». В регионе звучит воздушная тревога.

Взрывы также раздались в Сумах и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионах звучит воздушная тревога. Также в красной зоне оказались Днепропетровская, Полтавская и Одесская области.