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30 октября, 21:34

Харьков погрузился во мрак после взрывов

«Общественное. Новости»: Харьков частично обесточен после взрывов

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Reznikova

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Reznikova

Харьков частично остался без света после серии взрывов, сообщает «Общественное. Новости». В регионе звучит воздушная тревога.

Взрывы также раздались в Сумах и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионах звучит воздушная тревога. Также в красной зоне оказались Днепропетровская, Полтавская и Одесская области.

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Ранее Life.ru сообщал, системы противовоздушной обороны России сработали над Луганском. Было слышно три громких звука, похожих на хлопки. Также появлялось видео момента взрыва.

Оксана Попова
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