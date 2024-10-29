Системы ПВО сработали над Луганском 29 октября

Системы противовоздушной обороны России сработали над Луганском, где, по предварительным данным, мог быть сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Агентство уточняет, что силы ПВО активировались около 10:30 (мск), и было слышно три громких звука, похожих на хлопки.

Утром 29 октября министерство обороны России заявило, что в течение ночи российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников в различных регионах страны. По данным ведомства, два дрона были сбиты над Белгородской областью, по два — в Брянской и Курской областях, а один — в акватории Черного моря.