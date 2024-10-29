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Регион
29 октября, 04:38

Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве

«Общественное»: Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Maznychenko

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Maznychenko

Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги

Минувшей ночью серия взрывов также прогремела в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. После них там начался пожар. Кроме того, взрывы были слышны и в Кривом Роге.

Оксана Попова
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