Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Минувшей ночью серия взрывов также прогремела в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. После них там начался пожар. Кроме того, взрывы были слышны и в Кривом Роге.