В двух украинских регионах прогремели взрывы

В Харькове прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. После них там начался пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Что послужило причиной взрывов и где именно произошло возгорание, градоначальник не уточнил. Также известно о взрывах к Кривом Роге Днепропетровской области.