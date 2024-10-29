В двух украинских регионах прогремели взрывы
На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове
В Харькове прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. После них там начался пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Что послужило причиной взрывов и где именно произошло возгорание, градоначальник не уточнил. Также известно о взрывах к Кривом Роге Днепропетровской области.
Ранее в Сумах на Украине были зафиксированы перебои с электричеством после серии взрывов. Какие объекты получили повреждения, не уточняется.
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