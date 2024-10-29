Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 21:34

В двух украинских регионах прогремели взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. После них там начался пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Что послужило причиной взрывов и где именно произошло возгорание, градоначальник не уточнил. Также известно о взрывах к Кривом Роге Днепропетровской области.

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее в Сумах на Украине были зафиксированы перебои с электричеством после серии взрывов. Какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Обложка ©

freepik / freepik

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar