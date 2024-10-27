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Регион
26 октября, 23:52

В Сумах зафиксированы перебои с электричеством после серии взрывов

В Сумах зафиксированы перебои с электричеством после серии взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ. Также есть информация о взрывах в Конотопе в Сумской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Также есть информация о взрывах в Конотопе в Сумской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Целая бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и была отправлена под Сумы
Целая бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и была отправлена под Сумы

Ранее российские войска с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Также вертолёты Ка-52М нанесли точечный удар по украинской бронетехнике в Курской области.

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freepik / wirestock

Артём Гапоненко
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