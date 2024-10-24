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24 октября, 08:33

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной, сигналы воздушной тревоги звучали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Киевской областях и в самой столице Украины.

В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы

А ранее Life.ru писал, что утром 23 октября взрывы прогремели в Умани Черкасской области. В красной зоне также оказались Сумская, Полтавская, Харьковская и Николаевская области Незалежной.

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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Дарья Нарыкова
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