В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной, сигналы воздушной тревоги звучали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Киевской областях и в самой столице Украины.