В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. Что послужило их причиной, неизвестно.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, практически на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Исключением являются лишь регионы западной части Незалежной.