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16 октября, 23:47

В Киеве прогремели взрывы

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Maznychenko

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Maznychenko

В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. Что послужило их причиной, неизвестно.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, практически на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Исключением являются лишь регионы западной части Незалежной.

Ночные взрывы сотрясли три региона Украины, включая Киевскую область
Ночные взрывы сотрясли три региона Украины, включая Киевскую область

Ранее ВС Украины попали ракетой ПВО по рынку в Николаеве, пытаясь сбить российскую ракету. Известно, что целью атаки был бронетанковый завод на улице Скороходова, по которому ВС РФ нанесли пять ударов ракетами.

Оксана Попова
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