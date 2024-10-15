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15 октября, 12:52

Подполье: ВСУ попали ракетой по рынку в Николаеве, пытаясь отразить удар

ВС Украины попали ракетой ПВО по рынку в Николаеве, пытаясь сбить российскую ракету. Об этом в личном телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на сведения от местных жителей.

«Бандеровские каналы выставляют некий ресторан в Октябрьском и пишут, что били в него и по рынку, который рядом. <...> Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному «Искандеру»,пояснил координатор.

Он добавил, что целью атаки был бронетанковый завод на улице Скороходова, по которому ВС РФ нанесли пять ударов ракетами. Одна из них попала в ёмкости с ГСМ, от чего начался мощный пожар с густым чёрным дымом. Атака позволила уничтожить порядка десятка единиц украинской военной техники, при этом были убиты или ранены свыше 30 военнослужащих ВСУ, ответственных за работу ремонтного цеха и поддержание техники в работоспособном состоянии.

Если верить онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной, в Николаевском регионе после 10:00 дважды объявлялась воздушная тревога. Местные средства массовой информации сообщали о взрывах в Николаеве.

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над тремя регионами России
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Ранее стало известно, что в Николаеве в результате взрыва получил повреждения инфраструктурный объект. Об этом сообщил руководитель городской администрации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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