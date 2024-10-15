Подполье: ВСУ попали ракетой по рынку в Николаеве, пытаясь отразить удар

ВС Украины попали ракетой ПВО по рынку в Николаеве, пытаясь сбить российскую ракету. Об этом в личном телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на сведения от местных жителей.

«Бандеровские каналы выставляют некий ресторан в Октябрьском и пишут, что били в него и по рынку, который рядом. <...> Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному «Искандеру», — пояснил координатор.

Он добавил, что целью атаки был бронетанковый завод на улице Скороходова, по которому ВС РФ нанесли пять ударов ракетами. Одна из них попала в ёмкости с ГСМ, от чего начался мощный пожар с густым чёрным дымом. Атака позволила уничтожить порядка десятка единиц украинской военной техники, при этом были убиты или ранены свыше 30 военнослужащих ВСУ, ответственных за работу ремонтного цеха и поддержание техники в работоспособном состоянии.

Если верить онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Незалежной, в Николаевском регионе после 10:00 дважды объявлялась воздушная тревога. Местные средства массовой информации сообщали о взрывах в Николаеве.