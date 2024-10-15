В Николаеве взрывом повредило очередной объект инфраструктуры
В Николаеве в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«Повреждён инфраструктурный объект», — коротко информирует он.
В Николаевской области регулярно происходят подобные инциденты. Ранее мэр города Александр Сенкевич заявлял о повреждении ещё одного инфраструктурного объекта вследствие взрыва. Пострадавших среди мирного населения не было.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir