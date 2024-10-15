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15 октября, 07:10

В Николаеве взрывом повредило очередной объект инфраструктуры

В Николаеве в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Повреждён инфраструктурный объект», — коротко информирует он.

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В Николаевской области регулярно происходят подобные инциденты. Ранее мэр города Александр Сенкевич заявлял о повреждении ещё одного инфраструктурного объекта вследствие взрыва. Пострадавших среди мирного населения не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Владимир Озеров
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