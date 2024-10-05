В Николаеве повреждён инфраструктурный объект

После взрывов, прозвучавших прошлой ночью в Николаеве, появилось сообщение о повреждении одного из инфраструктурных объектов в городе. Об этом проинформировал мэр города Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось о повреждениях административного здания под столицей Украины. В Киевской области были задеты хозяйственное и административное здания. Также в центре города и в области несколько раз была объявлена воздушная тревога.