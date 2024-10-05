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5 октября, 06:16

В Николаеве повреждён инфраструктурный объект

Мэр Николаева Сенкевич: Ночью в городе был повреждён инфраструктурный объект

После взрывов, прозвучавших прошлой ночью в Николаеве, появилось сообщение о повреждении одного из инфраструктурных объектов в городе. Об этом проинформировал мэр города Александр Сенкевич.

«Атакован объект инфраструктуры в Николаеве. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Ранее сообщалось о повреждениях административного здания под столицей Украины. В Киевской области были задеты хозяйственное и административное здания. Также в центре города и в области несколько раз была объявлена воздушная тревога.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Мария Любицкая
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