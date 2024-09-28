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28 сентября, 11:27

В Киевской области сообщили о повреждении административного здания

В Киевской области повреждено административное здание. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

В одном из населённых пунктов в Киевской области повреждены хозяйственное и административное здания. Всего за прошедшую ночь в Киеве и Киевской области воздушная тревога объявлялась несколько раз.

Неподалёку от Черкасс прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги
Неподалёку от Черкасс прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги

Ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах объявляли воздушную тревогу. Позже стало известно, что Сумы после взрывов частично остались без электричества.

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Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Мария Любицкая
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