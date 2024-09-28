В Киевской области сообщили о повреждении административного здания
В Киевской области повреждено административное здание. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
В одном из населённых пунктов в Киевской области повреждены хозяйственное и административное здания. Всего за прошедшую ночь в Киеве и Киевской области воздушная тревога объявлялась несколько раз.
Ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах объявляли воздушную тревогу. Позже стало известно, что Сумы после взрывов частично остались без электричества.
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