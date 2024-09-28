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28 сентября, 06:32

Неподалёку от Черкасс прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги

Недалеко от Черкасс прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Официальный ресурс для оповещения населения уведомил, что в городе объявляли воздушную тревогу. Также сирены звучали в Киевской, Хмельницкой областях и ещё нескольких регионах Украины.

Серия взрывов прогремела рядом с военным аэродромом в Хмельницкой области
Серия взрывов прогремела рядом с военным аэродромом в Хмельницкой области

Ранее также сообщалось о взрывах в Одессе и Сумах. В городах начала работать воздушная тревога. В красную зону попали Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области.

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Shutterstock / FOTODOM

Мария Любицкая
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