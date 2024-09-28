Неподалёку от Черкасс прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги

Недалеко от Черкасс прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Официальный ресурс для оповещения населения уведомил, что в городе объявляли воздушную тревогу. Также сирены звучали в Киевской, Хмельницкой областях и ещё нескольких регионах Украины.