Неподалёку от Черкасс прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги
Недалеко от Черкасс прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Официальный ресурс для оповещения населения уведомил, что в городе объявляли воздушную тревогу. Также сирены звучали в Киевской, Хмельницкой областях и ещё нескольких регионах Украины.
Ранее также сообщалось о взрывах в Одессе и Сумах. В городах начала работать воздушная тревога. В красную зону попали Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области.
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