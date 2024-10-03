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3 октября, 05:23

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава ОВА Днепропетровской области Лысак сообщили о повреждении предприятия

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом рассказал глава областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram.

«Повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи», — написал он.

Также на территории началось возгорание. Пожарным удалось взять его под контроль и вовремя потушить.

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Ранее сообщалось о повреждениях административного здания под столицей Украины. В Киевской области были задеты хозяйственное и административное здания. Всего в центре города и области за ночь воздушную тревогу объявляли несколько раз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Наталья Афонина
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