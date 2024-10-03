В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом рассказал глава областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram.

Также на территории началось возгорание. Пожарным удалось взять его под контроль и вовремя потушить.

Ранее сообщалось о повреждениях административного здания под столицей Украины. В Киевской области были задеты хозяйственное и административное здания. Всего в центре города и области за ночь воздушную тревогу объявляли несколько раз.