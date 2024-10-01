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1 октября, 06:24

В Херсонской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области после удара Российской армии. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он в своём сообщении не указал количество и местоположение повреждённых объектов.

Сальдо: Взятие Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы
Сальдо: Взятие Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинская армия на этом направлении снизила интенсивность боевых действий из-за переброски войск. Однако обстрелы левобережья продолжаются до сих пор.

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Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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