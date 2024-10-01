В Херсонской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области после удара Российской армии. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он в своём сообщении не указал количество и местоположение повреждённых объектов.