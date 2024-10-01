В Херсонской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области после удара Российской армии. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он в своём сообщении не указал количество и местоположение повреждённых объектов.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинская армия на этом направлении снизила интенсивность боевых действий из-за переброски войск. Однако обстрелы левобережья продолжаются до сих пор.
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