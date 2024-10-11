Ночные взрывы сотрясли три региона Украины, включая Киевскую область

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.

Инциденты произошли в городе Вышгород Киевской области, где находится Киевская ГЭС. Город расположен к северу от столицы Украины. О новых взрывах также сообщалось в Черкасской области, где первая волна прогремела около 2:55 по московскому времени, а повторные взрывы раздались спустя полчаса.

Кроме того, взрывы прогремели в Полтавской области Украины, где на тот момент была объявлена воздушная тревога.