Ночные взрывы сотрясли три региона Украины, включая Киевскую область
Взрывы прогремели в Вышгороде, Черкасской и Полтавской областях Украины
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.
Инциденты произошли в городе Вышгород Киевской области, где находится Киевская ГЭС. Город расположен к северу от столицы Украины. О новых взрывах также сообщалось в Черкасской области, где первая волна прогремела около 2:55 по московскому времени, а повторные взрывы раздались спустя полчаса.
Кроме того, взрывы прогремели в Полтавской области Украины, где на тот момент была объявлена воздушная тревога.
Ранее в Киеве прогремели мощные взрывы, их слышали в центре. У местных жителей затряслись стёкла в окнах, в городе работала ПВО.
Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov