Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 01:44

Ночные взрывы сотрясли три региона Украины, включая Киевскую область

Взрывы прогремели в Вышгороде, Черкасской и Полтавской областях Украины

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН.

Инциденты произошли в городе Вышгород Киевской области, где находится Киевская ГЭС. Город расположен к северу от столицы Украины. О новых взрывах также сообщалось в Черкасской области, где первая волна прогремела около 2:55 по московскому времени, а повторные взрывы раздались спустя полчаса.

Кроме того, взрывы прогремели в Полтавской области Украины, где на тот момент была объявлена воздушная тревога.

Одесса может остаться без света из-за повреждения энергообъекта
Одесса может остаться без света из-за повреждения энергообъекта

Ранее в Киеве прогремели мощные взрывы, их слышали в центре. У местных жителей затряслись стёкла в окнах, в городе работала ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров