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7 октября, 08:14

«Трясутся окна»: Мощнейший взрыв услышали в Киеве

В Киеве прогремел мощный взрыв, в городе работает ПВО

В Киеве прогремели мощные взрывы, их слышали в центре. У местных жителей затряслись стёкла в окнах, в городе работает ПВО.

«Очень мощный взрыв в центральных районах Киева, трясутся окна», — рассказал очевидец в беседе с ТАСС.

Помимо мощного хлопка, в городе слышали и другие, пишут украинские СМИ. Тем временем на всей территории страны начала работать воздушная тревога.

В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове прогремели взрывы

Ранее о взрывах сообщалось в городе Сумы. В регионе также работала воздушная тревога. В красной зоне оказались Черкасская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Наталья Афонина
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