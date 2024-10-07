«Трясутся окна»: Мощнейший взрыв услышали в Киеве

В Киеве прогремели мощные взрывы, их слышали в центре. У местных жителей затряслись стёкла в окнах, в городе работает ПВО.

«Очень мощный взрыв в центральных районах Киева, трясутся окна», — рассказал очевидец в беседе с ТАСС.

Помимо мощного хлопка, в городе слышали и другие, пишут украинские СМИ. Тем временем на всей территории страны начала работать воздушная тревога.