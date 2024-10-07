«Трясутся окна»: Мощнейший взрыв услышали в Киеве
В Киеве прогремел мощный взрыв, в городе работает ПВО
В Киеве прогремели мощные взрывы, их слышали в центре. У местных жителей затряслись стёкла в окнах, в городе работает ПВО.
«Очень мощный взрыв в центральных районах Киева, трясутся окна», — рассказал очевидец в беседе с ТАСС.
Помимо мощного хлопка, в городе слышали и другие, пишут украинские СМИ. Тем временем на всей территории страны начала работать воздушная тревога.
Ранее о взрывах сообщалось в городе Сумы. В регионе также работала воздушная тревога. В красной зоне оказались Черкасская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области.
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