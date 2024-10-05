В Киеве и Харькове прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Харькове на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Других подробностей не приводится.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, практически во всех регионах страны сейчас звучит воздушная тревога. Исключением являются Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франсковская, Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области.