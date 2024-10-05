В Киеве и Харькове прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Харькове на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Других подробностей не приводится.
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, практически во всех регионах страны сейчас звучит воздушная тревога. Исключением являются Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франсковская, Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области.
Ранее ВС РФ атаковало нефтехранилище, которое расположено у порта «Южный». В этот момент там находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды. Возможно, внутри лежали водные БПЛА.
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