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5 октября, 08:43

Мощный взрыв прогремел в Краматорске

«Страна.ua»: В промзоне Краматорска прогремел взрыв, в городе пропал свет

В подконтрольном Киеву городе Краматорске в районе промышленной зоны произошёл взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания, в результате взрыва в Краматорске пропало электричество. Официальной информации о взрывах пока не было.

Взрывы прогремели в Днепропетровске и Киеве
Взрывы прогремели в Днепропетровске и Киеве

А ранее Life.ru сообщал, что в Славянске прогремели мощные взрывы. По данным украинских СМИ, они продолжались на протяжении десяти минут.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Дарья Нарыкова
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