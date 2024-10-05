Мощный взрыв прогремел в Краматорске
«Страна.ua»: В промзоне Краматорска прогремел взрыв, в городе пропал свет
В подконтрольном Киеву городе Краматорске в районе промышленной зоны произошёл взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По информации издания, в результате взрыва в Краматорске пропало электричество. Официальной информации о взрывах пока не было.
А ранее Life.ru сообщал, что в Славянске прогремели мощные взрывы. По данным украинских СМИ, они продолжались на протяжении десяти минут.
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