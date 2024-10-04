В Славянске прогремели сильные продолжительные взрывы

В Славянске (ДНР), который находится под контролем ВСУ, прогремели взрывы. Об этом в своём телеграм-канале информирует украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

«О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут», — говорится в сообщении.