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4 октября, 15:32

В Славянске прогремели сильные продолжительные взрывы

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Славянске

В Славянске (ДНР), который находится под контролем ВСУ, прогремели взрывы. Об этом в своём телеграм-канале информирует украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

«О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут», — говорится в сообщении.

Главные новости СВО: котёл в Селидове, сколько стран воюет за ВСУ, когда освободят село Боровое, 4 октября
Главные новости СВО: котёл в Селидове, сколько стран воюет за ВСУ, когда освободят село Боровое, 4 октября

Ранее военный эксперт объяснил, как потеря Угледара втоптала ВСУ. По словам специалиста, боевой дух украинской армии сегодня находится на крайне низком уровне.

Никита Никонов
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