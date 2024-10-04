В Славянске прогремели сильные продолжительные взрывы
Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Славянске
В Славянске (ДНР), который находится под контролем ВСУ, прогремели взрывы. Об этом в своём телеграм-канале информирует украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
«О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут», — говорится в сообщении.
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Ранее военный эксперт объяснил, как потеря Угледара втоптала ВСУ. По словам специалиста, боевой дух украинской армии сегодня находится на крайне низком уровне.