Главные новости СВО: котёл в Селидове, сколько стран воюет за ВСУ, когда освободят село Боровое, 4 октября В Селидове повторится сценарий Угледара, Сырский боится остановить «мясорубку» под Курском, идёт продвижение к логистическому узлу ВСУ — селу Боровому, конец группировкам хунты — на Life.ru. 4 октября, 09:26 Работа расчёта 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» 52-й артиллерийской бригады ВДВ в составе группировки войск «Днепр» в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 4 октября

Сейчас в Донецкой Народной Республике планов восстановления Угледара пока нет. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сначала будет разминирование, потому что город буквально нашпигован минами, а потом уже разработают проект. В городе остались мирные жители. Все ужасы войны они пережили в подвале.

— Освобождение Угледара — это очень сильный имиджевый удар для противника. Это как в позапрошлом году потеря Бахмута, — отметил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

После официального заявления Минобороны России об освобождении Угледара следующим населённым пунктом, который оставят ВСУ, может стать Курахово, считают эксперты. «На участке Селидово – Курахово ситуация для ВСУ стала предкатастрофической», — комментирует блогер Юрий Подоляка. Он считает, что осталось совсем немного, чтобы ситуация начала развиваться по сценарию катастрофы Угледара для войск хунты, но с гораздо более тяжкими для противника последствиями — времени осталось совсем немного.

— После того как вчера наши штурмовики группировки «Юг» зашли и закрепились в селе Островское и тем самым перерезали трассу снабжения в районе реки Волчья, снабжение огромной группировки ВСУ в Горняке и Кураховке (плюс район заречья реки Волчья) повисло на последней дороге, которая идёт через посёлок Ильинка, — отмечает Подоляка. По его словам, чтобы её перерезать, нам надо преодолеть овраг на линии Новоселидовка – Измайловка и занять холм южнее этих сёл. Причём вчера целый день шли упорные бои в селе Измайловка.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

«ВСУ погонят дальше, а удары будут приходиться на новые позиции, которые явно не приспособлены к интенсивным боевым действиям», — рассуждает военкор Котенок.

«Отважные» штурмуют Торецк и Цукурино, развивая наступление в сторону Курахова и Покровска. В восточной части Цукурина подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вдоль двух улиц и продолжают боевые действия при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации. Севернее и восточнее от населённого пункта продвинулись на участке шириной до 2,8 километра.

Курская область, 4 октября

Расчёты гаубиц «Мста-Б» ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

В приграничной зоне Курской области продолжается уничтожение личного состава ВСУ, вторгнувшегося на территорию России. Бойцами группировки «Север» разбита шведская САУ «Арчер». Суточные потери противника превысили 300 человек.

Украинские боевики продолжают обстреливать Курчатов, где расположена Курская АЭС. «Рыбарь» сообщает, что удар мог быть нанесён управляемой авиабомбой или же БПЛА самолётного типа. Глава региона заявляет, что возгорание в городе произошло именно после падения беспилотника. Судя по опубликованным кадрам, от мест возгорания до атомной станции менее трёх километров.

В приграничном районе Курской области расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты ВСУ, а также укреплённые позиции противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 4 октября

Бои в Харьковской области идут у Липцев, Волчанска и Купянска. На Купянском направлении ВС РФ перерезали трассу Кругляковка – Берестовое. Военкор Евгений Лисицын пишет, что Армия России продвигается к Боровому — важному логистическому центру ВСУ. Само продвижение в этом направлении говорит о возможном заходе в ДНР с севера.

Кто воюет за ВСУ

Уже окончательно понятны проблемы киевского командования — нехватка людей и нежелание воевать тех, кто попал в строй с улицы. А вот боевики «Азова»* хотят продолжения боевых действий. Боевой медик с позывным Рысь заявила, что они будут сопротивляться России столько, сколько нужно будет. Интересно, что такие тезисы озвучивают лишь на украинском ТВ, если почитать стоны внутри подразделений в соцсетях, то всё выглядит ровно наоборот.

Однако при этом за киевский режим воюют 85 стран мира, отправляя туда наёмников и таких же нацистов. Численность сформированного Западом Интернационального легиона территориальной обороны Украины достигла 18 тысяч человек, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Вербовка в большинстве случаев ведётся за рубежом через украинские загранучреждения.

Военнослужащие 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота в составе группировки войск «Днепр» во время подготовки разведывательного беспилотника ZALA к боевой работе в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Поддержать разваливающийся киевский режим поспешил новый генсек НАТО Марк Рютте, совершив свой первый визит именно в Киев. Военный эксперт Михаил Онуфриенко комментирует его заявления: «С порога Рютте начал разбрасываться воинственными заявлениями: поддержал удары оружием НАТО по целям на территории России и заявил, что вообще не видит какой-то ядерной угрозы со стороны России. Ещё предложил как можно скорее принять Украину в НАТО. Неистовый Марк считает, что русские побегут за Урал, как только на поле боя появятся храбрые голландские воины... «Ведь так было всегда», — полагает Марк». Однако фраза чиновника «Время не на стороне Украины» в этой войне звучит скорее как похоронный гимн.

Авторы Даниил Черных