Минобороны: За ночь над территорией России уничтожено 18 украинских дронов

За прошедшую ночь системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать объекты на территории России. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

По шесть дронов были ликвидированы над Белгородской и Воронежской областями, ещё пять БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, и один — в небе над Ростовской областью.