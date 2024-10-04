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4 октября, 04:47

Минобороны: За ночь над территорией России уничтожено 18 украинских дронов

За прошедшую ночь системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать объекты на территории России. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

По шесть дронов были ликвидированы над Белгородской и Воронежской областями, ещё пять БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, и один — в небе над Ростовской областью.

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А ранее Life.ru рассказывал, как украинский БПЛА атаковал пожарный расчёт в Горловке (ДНР), когда спасатели боролись с возгоранием сухой травы после прилёта предыдущего дрона. Беспилотник сбросил на автоцистерну сотрудников МЧС взрывоопасный предмет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Артём Гапоненко
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