Шансов нет: Как потеря Угледара втоптала ВСУ, объяснил военный эксперт
Эксперт Литовкин: Боевой дух ВСУ упал ниже плинтуса после потери Угледара
Армия России освободила город Угледар в ДНР. Для ВСУ это стало сильным ударом, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что боевой дух украинской армии сегодня находится на крайне низком уровне.
«Как сказал один классик, «в конечном счёте победа в любой войне зависит от боевого духа тех людей, которые проливают свою кровь на поле боя». А если боевой дух украинской армии ниже плинтуса, то сами понимаете, что шансов у неё нет», — отметил политолог.
При этом для России взятие Угледара имеет стратегическое значение, потому что это мощно укреплённый узел обороны, за которым расположены города Снежное и Краматорск. А далее ДНР будет полностью освобождена от войск противника, уверен эксперт.
«Поэтому мы, освободив Угледар, лишаем Украину крупного транспортного узла, через который она снабжала свою армию на передовой резервами, боеприпасами, смазочными материалами, продуктами питания... Для нас это очень серьёзный успех», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».