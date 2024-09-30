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30 сентября, 03:23

Взрывы прогремели в Днепропетровске и Киеве

Украинские СМИ: В Днепропетровске и Киеве зафиксированы новые взрывы

В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

По информации официального ресурса по оповещению населения, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

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МО показало прилёт «Искандера» по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Ранее в Киевской области сообщили о повреждении административного здания. Тогда в Киеве и Киевской области воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Анатолий Цейко
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