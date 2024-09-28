МО показало прилёт «Искандера» по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесён ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода «Южмаш» в н.п. Днепропетровск», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что в результате удара были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», реактивной системы залпового огня «Ольха» и беспилотников различных модификаций. После удара были зафиксированы взрыв и объёмный пожар.