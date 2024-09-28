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28 сентября, 09:08

МО показало прилёт «Искандера» по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

МО: «Искандер-М» уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе под Днепропетровском

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» поразили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Кадрами уничтожения поделилось Минобороны России.

Расчёт «Искандера» уничтожил склад ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Минобороны России

«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесён ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода «Южмаш» в н.п. Днепропетровск», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что в результате удара были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», реактивной системы залпового огня «Ольха» и беспилотников различных модификаций. После удара были зафиксированы взрыв и объёмный пожар.

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А ранее Life.ru писал, что российская авиация ударила по заводу, производившему авиационные газотурбинные двигатели для украинских самолётов. Удар производился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.

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Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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