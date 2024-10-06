В украинских Сумах прогремел взрыв

В городе Сумы на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также Черкасская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области. Сирены звучат и в Киеве, однако о взрывах в городе не сообщалось.