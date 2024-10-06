Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 19:53

В украинских Сумах прогремел взрыв

«Общественное. Новости»: В городе Сумы на Украине прогремел взрыв

В городе Сумы на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также Черкасская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области. Сирены звучат и в Киеве, однако о взрывах в городе не сообщалось.

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ авиабомбой уничтожили переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. В момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров