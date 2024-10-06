В украинских Сумах прогремел взрыв
«Общественное. Новости»: В городе Сумы на Украине прогремел взрыв
В городе Сумы на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также Черкасская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области. Сирены звучат и в Киеве, однако о взрывах в городе не сообщалось.
Ранее лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ авиабомбой уничтожили переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. В момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию.
Shutterstock / FOTODOM / ameer massad