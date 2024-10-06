В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Мэр Труханов: В Одессе слышны взрывы
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Подробностей чиновник не привёл. Это уже третья серия взрывов, которая прогремела в Одессе за сутки.
Напомним, что ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове. Практически на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Исключением являются Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франсковская, Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области.
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