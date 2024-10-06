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5 октября, 23:07

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Мэр Труханов: В Одессе слышны взрывы

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Подробностей чиновник не привёл. Это уже третья серия взрывов, которая прогремела в Одессе за сутки.

Напомним, что ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове. Практически на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Исключением являются Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франсковская, Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области.

В США заявили об ударе ВС России по базе с наёмниками в Одессе
В США заявили об ударе ВС России по базе с наёмниками в Одессе
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kudla

Оксана Попова
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