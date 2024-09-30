В США заявили об ударе ВС России по базе с наёмниками в Одессе
MWM: ВС России нанесли удар по базе иностранных наёмников ВСУ в Одессе
Российские военные совершили атаки на объекты в Одессе. По данным американского издания Military Watch Magazine (MWM), одной из целей ВС РФ стала база, где находились воюющие за ВСУ иностранные наёмники.
Авторы статьи отмечают, что на данный момент остаются неизвестными типы и виды оружия, использованного российскими силами для нанесения ударов по позициям противника. Также издание не уточняет информацию о количестве погибших и пострадавших в результате прилёта.
«Западные советники, логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую натовским стандартам, играют всё более важную роль в боевых действиях [на Украине] с начала 2022 года», — говорится в публикации.
Об ещё одном ударе по пункту временной дислокации наёмников в Одесской области сообщалось в субботу, 28 сентября. По информации представителя пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, прилёт зафиксировали по одному из санаториев в Сергеевке, где размещались военные.
Telegram / Минобороны России