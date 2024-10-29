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Регион
29 октября, 08:34

ПВО отбила попытку ВСУ обстрелять Луганск неустановленными ракетами

ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики (ЛНР). Атака отражена.

Детонация одной из украинских ракет в Луганске. Видео © Telegram / «ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС»

«Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Обстрел ВСУ повредил теплоузел в Энергодаре за пару дней до отопительного сезона
Обстрел ВСУ повредил теплоузел в Энергодаре за пару дней до отопительного сезона

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. В районе административного центра региона пострадали трое взрослых, в том числе несовершеннолетняя девочка. Есть последствия «на земле».

Обложка ©

Telegram / «ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС»

Матвей Константинов
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