Обстрел ВСУ повредил теплоузел в Энергодаре за пару дней до отопительного сезона

Тепловой узел в Энергодаре получил множественные повреждения в результате обстрелов ВС Украины, что усложнит начало отопительного сезона, которое запланировано на этой неделе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

«В Энергодаре на выходных вооружённые формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — говорится в посте градоначальника.

Сеновоз добавил, что отопление включат по графику, невзирая на непростые обстоятельства.