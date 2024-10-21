Обстрел ВСУ повредил теплоузел в Энергодаре за пару дней до отопительного сезона
Тепловой узел в Энергодаре получил множественные повреждения в результате обстрелов ВС Украины, что усложнит начало отопительного сезона, которое запланировано на этой неделе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.
«В Энергодаре на выходных вооружённые формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — говорится в посте градоначальника.
Сеновоз добавил, что отопление включат по графику, невзирая на непростые обстоятельства.
ВСУ регулярно обстреливают Энергодар. Ранее Life.ru сообщал о том, как в конце сентября прямое попадание артиллерийского снаряда ВСУ уничтожило трансформатор подстанции «Радуга» на территории города. Потери энергоснабжения тогда удалось не допустить.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light