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21 октября, 10:59

Обстрел ВСУ повредил теплоузел в Энергодаре за пару дней до отопительного сезона

Тепловой узел в Энергодаре получил множественные повреждения в результате обстрелов ВС Украины, что усложнит начало отопительного сезона, которое запланировано на этой неделе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

«В Энергодаре на выходных вооружённые формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — говорится в посте градоначальника.

Сеновоз добавил, что отопление включат по графику, невзирая на непростые обстоятельства.

Гладков: ВСУ произвели очередной обстрел города Белгорода
Гладков: ВСУ произвели очередной обстрел города Белгорода

ВСУ регулярно обстреливают Энергодар. Ранее Life.ru сообщал о том, как в конце сентября прямое попадание артиллерийского снаряда ВСУ уничтожило трансформатор подстанции «Радуга» на территории города. Потери энергоснабжения тогда удалось не допустить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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