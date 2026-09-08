В Румынии задержали 40-летнего гражданина России, которого местные правоохранители подозревают в подготовке диверсионных действий и сборе информации военного характера. Об этом сообщило Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

По версии следствия, с февраля по июль 2026 года мужчина якобы выявлял и наблюдал за военными объектами, собирал сведения, а также фотографировал технику румынских и союзных вооружённых сил, перемещения военнослужащих и боевых машин.

Речь идёт об объектах в уездах Клуж, Констанца, Кэлэраш и Илфов, а также в Бухаресте. В DIICOT утверждают, что россиянин поддерживал связь через зашифрованные мессенджеры с человеком, который якобы координировал его действия.

Румынская служба информации (SRI) заявила, что мужчина находился под наблюдением с февраля. По версии спецслужбы, он также собирал фото- и видеоматериалы о центрах связи, военных базах, используемых союзниками по НАТО, объектах критической инфраструктуры и украинских грузовых самолётах Ан-124 во время их нахождения в Румынии.

SRI утверждает, что выявленная схема похожа на методы сетей диверсантов, которые якобы координируются связанными с Россией структурами. Российская сторона на момент публикации эти обвинения не комментировала.

Россиянина задержали 8 сентября. Следствие намерено обратиться в Апелляционный суд Бухареста с ходатайством о его аресте на 30 суток. До решения суда он считается невиновным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения европейских стран в адрес Москвы, заявлял о склонности европейских властей «во всём, всегда и везде винить Россию».