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29 июня, 13:57

Суд в Австралии выдвинул новые обвинения по делу россиян Королёвых

Супружеская пара из России Игорь и Кира Королёвы. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Игорь Королёв

Супружеская пара из России Игорь и Кира Королёвы. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Игорь Королёв

С россиян Игоря и Киры Королёвых сняты первоначальные обвинения в подготовке шпионажа и выдвинуты новые, касающиеся непосредственно разведывательной деятельности. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ в Австралии.

По информации дипмиссии, изменения в фабулу дела внесли в ходе очередного судебного заседания. Прежние формулировки, связанные лишь с подготовкой к противоправным действиям, уступили место более тяжким обвинениям. Теперь супругам инкриминируют прямое осуществление шпионской деятельности.

«По имеющейся у нас информации, с супругов Киры и Игоря Королёвых были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно со шпионской деятельностью», — говорится в сообщении.

Напомним, история развернулась в 2024 году. Телеканал ABC сообщал о задержании пары, уточняя, что 40-летняя женщина служит в австралийской армии и тайно посещала Россию, не уведомив об этом командование. Следствие полагает, что она намеревалась передать Москве секретные сведения о вооружённых силах страны, а муж ей в этом содействовал. В Кремле в свою очередь заявили, что не располагают никакими данными о какой-либо шпионской деятельности задержанных. Позже в Австралии прошло первое судебное заседание по делу. Государственный обвинитель заявила, что у следствия якобы скопился огромный массив улик, подтверждающих подготовку супругов к шпионской деятельности. Во время обыска в квартире семьи следователи изъяли 12 устройств для хранения информации.

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Юлия Сафиулина
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