Суд в Австралии выдвинул новые обвинения по делу россиян Королёвых

С россиян Игоря и Киры Королёвых сняты первоначальные обвинения в подготовке шпионажа и выдвинуты новые, касающиеся непосредственно разведывательной деятельности. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ в Австралии.

По информации дипмиссии, изменения в фабулу дела внесли в ходе очередного судебного заседания. Прежние формулировки, связанные лишь с подготовкой к противоправным действиям, уступили место более тяжким обвинениям. Теперь супругам инкриминируют прямое осуществление шпионской деятельности.

«По имеющейся у нас информации, с супругов Киры и Игоря Королёвых были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно со шпионской деятельностью», — говорится в сообщении.

Ранее британская контрразведка MI5 потратила 20 лет на поиски крота, который якобы сливал секреты России, но в итоге осталась с пустыми руками. История началась ещё 1990-х, когда ЦРУ передало британским коллегам наводку о возможной утечке сверхсекретной информации в Москву. Главным подозреваемым стал высокопоставленный сотрудник MI6, обладавший доступом к данным особой важности.