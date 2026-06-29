Суд в Австралии выдвинул новые обвинения по делу россиян Королёвых
Супружеская пара из России Игорь и Кира Королёвы. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Игорь Королёв
С россиян Игоря и Киры Королёвых сняты первоначальные обвинения в подготовке шпионажа и выдвинуты новые, касающиеся непосредственно разведывательной деятельности. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ в Австралии.
По информации дипмиссии, изменения в фабулу дела внесли в ходе очередного судебного заседания. Прежние формулировки, связанные лишь с подготовкой к противоправным действиям, уступили место более тяжким обвинениям. Теперь супругам инкриминируют прямое осуществление шпионской деятельности.
«По имеющейся у нас информации, с супругов Киры и Игоря Королёвых были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно со шпионской деятельностью», — говорится в сообщении.
Напомним, история развернулась в 2024 году. Телеканал ABC сообщал о задержании пары, уточняя, что 40-летняя женщина служит в австралийской армии и тайно посещала Россию, не уведомив об этом командование. Следствие полагает, что она намеревалась передать Москве секретные сведения о вооружённых силах страны, а муж ей в этом содействовал. В Кремле в свою очередь заявили, что не располагают никакими данными о какой-либо шпионской деятельности задержанных. Позже в Австралии прошло первое судебное заседание по делу. Государственный обвинитель заявила, что у следствия якобы скопился огромный массив улик, подтверждающих подготовку супругов к шпионской деятельности. Во время обыска в квартире семьи следователи изъяли 12 устройств для хранения информации.
Ранее британская контрразведка MI5 потратила 20 лет на поиски крота, который якобы сливал секреты России, но в итоге осталась с пустыми руками. История началась ещё 1990-х, когда ЦРУ передало британским коллегам наводку о возможной утечке сверхсекретной информации в Москву. Главным подозреваемым стал высокопоставленный сотрудник MI6, обладавший доступом к данным особой важности.
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