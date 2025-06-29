20 лет охоты за «кротом»: Разведка Британии опозорилась на весь мир из-за российского шпиона

Британская контрразведка MI5 в течение двух десятилетий пыталась найти сотрудника, который якобы передавал секретные данные России. Расследование, начатое по наводке ЦРУ, так и не дало результатов, сообщило издание The Guardian.

В 1990-х годах ЦРУ передало британским коллегам информацию о возможной утечке сверхсекретных данных в Москву. Под подозрение попал высокопоставленный сотрудник MI6, имевший доступ к критически важной информации. В 1990-е и 2000-е за ним велась скрытая слежка, включая международные операции под прикрытием. Оперативникам заранее заявили, что в случае провала помощи ожидать не стоит.

Несмотря на масштабные усилия, подтвердить факт шпионажа так и не удалось. По одной из версий, предполагаемый агент заподозрил слежку и свернул деятельность. Лишь в 2015 году MI5 окончательно закрыла дело, не предъявив обвинений.