Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 13:22

20 лет охоты за «кротом»: Разведка Британии опозорилась на весь мир из-за российского шпиона

TheGuardian: MI5 20 лет безрезультатно вела операцию по поиску российского шпиона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nata.dobrovolskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nata.dobrovolskaya

Британская контрразведка MI5 в течение двух десятилетий пыталась найти сотрудника, который якобы передавал секретные данные России. Расследование, начатое по наводке ЦРУ, так и не дало результатов, сообщило издание The Guardian.

В 1990-х годах ЦРУ передало британским коллегам информацию о возможной утечке сверхсекретных данных в Москву. Под подозрение попал высокопоставленный сотрудник MI6, имевший доступ к критически важной информации. В 1990-е и 2000-е за ним велась скрытая слежка, включая международные операции под прикрытием. Оперативникам заранее заявили, что в случае провала помощи ожидать не стоит.

Несмотря на масштабные усилия, подтвердить факт шпионажа так и не удалось. По одной из версий, предполагаемый агент заподозрил слежку и свернул деятельность. Лишь в 2015 году MI5 окончательно закрыла дело, не предъявив обвинений.

В Иране казнили очередного шпиона «Моссада»
В Иране казнили очередного шпиона «Моссада»

На фоне конфликта на Ближнем Востоке власти Ирана усилили борьбу с иностранным шпионажем. С 13 июня в стране были задержаны не менее 700 человек, подозреваемых в связях с израильской разведкой. Большинство задержаний произошло в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar