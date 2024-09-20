В Австралии отложили суд над «‎семьёй шпионов» из России из-за улик

Городской суд австралийского города Брисбен провёл первое слушание по делу граждан РФ Киры и Игоря Королёвых, которые в Австралии обвиняются в шпионаже в пользу России. Следующее заседание состоится 20 декабря. Об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на материалы инстанции.

Государственный обвинитель Элли Макдональд заявила, что у следствия якобы имеется огромное количество улик того, что супруги Королёвы «готовились шпионить», однако полиции необходимо больше времени, чтобы их проанализировать. По её словам, во время обыска квартиры «‎семьи шпионов» в Брисбене следователи нашли «12 устройств для хранения информации, принадлежащих Королёвым», но сведения на них ещё не изучили.

Выслушав сторону обвинения, судья Питер Саггерс поручил подготовить все доказательства к 13 декабря, чтобы провести новое заседание 20 декабря. В публикации добавили, что Королёвы не ходатайствовали об освобождении под залог и будут содержаться под стражей до следующих слушаний.