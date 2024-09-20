В Австралии отложили суд над «семьёй шпионов» из России из-за улик
Заседание по делу россиян Королёвых, обвиняемых в Австралии в шпионаже, отложили
Игорь и Кира Королёвы. Фото © brisbanetimes.com.au
Городской суд австралийского города Брисбен провёл первое слушание по делу граждан РФ Киры и Игоря Королёвых, которые в Австралии обвиняются в шпионаже в пользу России. Следующее заседание состоится 20 декабря. Об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на материалы инстанции.
Государственный обвинитель Элли Макдональд заявила, что у следствия якобы имеется огромное количество улик того, что супруги Королёвы «готовились шпионить», однако полиции необходимо больше времени, чтобы их проанализировать. По её словам, во время обыска квартиры «семьи шпионов» в Брисбене следователи нашли «12 устройств для хранения информации, принадлежащих Королёвым», но сведения на них ещё не изучили.
Выслушав сторону обвинения, судья Питер Саггерс поручил подготовить все доказательства к 13 декабря, чтобы провести новое заседание 20 декабря. В публикации добавили, что Королёвы не ходатайствовали об освобождении под залог и будут содержаться под стражей до следующих слушаний.
Ранее телеканал АВС сообщил о задержании в Австралии супружеской пары из РФ, обвиняемой в шпионаже. Так, 40-летняя женщина служит в австралийской армии и ездила в Россию, не сказав об этом ни слова руководству. Следствие считает, что она собиралась передать Москве информацию о ВС страны, а муж ей в этом помогал. В Кремле сообщили, что не располагают какими-либо данными об их шпионской деятельности.