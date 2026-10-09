«С волками жить»: Медведев заявил, что на всех россиян в Европе объявлена охота после задержания Звинчука

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории, заявил, что поездки в европейские страны опасны для всех россиян.

«Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчёркиваю — на всех) россиян объявлена охота», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Медведева, ни визы, ни приглашения, ни другие гарантии не защищают от задержания. Он считает, что особенно рискуют те, кто публично критикует западные страны, Евросоюз и украинские власти.

Зампред Совбеза также предположил, что для возвращения россиян может потребоваться пополнение обменного фонда.

«Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить — по-волчьи выть…», — заявил Медведев.

Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу взяли ещё несколько человек, в том числе Валерию Звинчук. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния. В «Рыбаре» заявили, что все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос.

Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты выясняют причину задержания.