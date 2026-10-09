Основатель «Рыбаря» Звинчук снял видео в Черногории перед задержанием

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук незадолго до задержания в Черногории записал выпуск своей программы на морском побережье возле отеля Mövenpick, где остановился. Видео было опубликовано в соцсетях проекта 8 октября, а на следующее утро местные силовики задержали Звинчука и нескольких его соратников.

В выпуске речь шла об ужесточении визового режима Черногории для россиян, проблемах с евро, противодроновой обороне НАТО и новых условиях вступления Украины в Евросоюз. Звинчук также затронул возможные последствия визовых ограничений для туристической отрасли балканской страны.

Команда «Рыбаря» утверждает, что журналисты находились в Черногории на законных основаниях и открыто занимались съёмками. По словам представителей проекта, они заранее запрашивали разрешения на работу в различных местах, в том числе в Цетинском монастыре.

Утром 9 октября полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности провела операцию в городе Рисан. По данным местного телеканала RTCG, вместе с Михаилом Звинчуком задержали Валерию Звинчук и ещё троих человек. Силовики проверяют предполагаемую деятельность информационной сети «Рыбарь». Сам Звинчук находится под международными санкциями, в том числе Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Украины. Западные власти связывают деятельность «Рыбаря» с операциями информационного влияния, однако конкретные обвинения, предъявленные задержанным в Черногории, пока не раскрыты. Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты выясняют причину задержания.